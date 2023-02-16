Курултай Башкирии повторно внесет в Госдуму законопроект о запрете чайлдфри

Депутаты Курултая Башкирии доработали законопроект, предполагающий запрет пропаганды идеологии чайлдфри. Решение о повторном внесении на рассмотрении в Госдуму будет принято на ближайшем пленарном заседании парламента республики 22 февраля.

Впервые законопроект был направлен в Госдуму в сентябре прошлого года. По словам спикера парламента Константина Толкачева, документ был одобрен Советом законодателей России и поддержан профильным комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, после чего его отправили на доработку. «По рекомендации наших коллег мы доработали понятийную часть и готовы внести документ снова. Четкие определения облегчают применение правовой нормы на практике», — отметил он.

Карина Мамаева

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