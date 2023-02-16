ХК «Ижсталь» из Удмуртии уступил курганскому «Зауралью» в заключительном периоде

15 февраля хоккейный клуб из Удмуртии «Ижсталь» уступил победу в выездном матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути» курганскому «Зауралью». Как сообщает пресс-служба команды, игра закончилась со счетом 5:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Счет на 5-й минуте открыл «сталевар» Антон Угольников, который обеспечил себе выход один на один с вратарем. После этого Александр Беляев увеличил разрыв в счете. Однако «Зауралье» решительно сократили отставание и ближе к перерыву восстановить равенство.

В заключительном периоде Кирилл Тагиров впервые в матче вывел хозяев льда вперед, но ижсталевцу Матвею Носову при игре в меньшинстве удалось убежать в контратаку и вновь сравнять счет. Затем Сергей Голоднюк оформил дубль, после чего свой дубль также заработал Матвей Носов. Впрочем на исход матча это не повлияло.

«Игра держала в напряжении до последних секунд. Что касается деталей, то начало для нас складывалось удачно, но вот во втором периоде хозяева полностью завладели инициативой, и мы потихоньку-потихоньку стали совершать ошибки, чем соперник воспользовался. Третий период на качелях прошел, и мы на пару ошибочек сделали больше при обороне своих ворот, поэтому «Зауралье» победило»,— рассказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.