Известный российский саночник может поучаствовать в довыборах в заксобрание Прикамья

Российский спортсмен-саночник, уроженец Чусового Альберт Демченко может принять участие в довыборах в заксобрание Пермского края по одномандатному округу №17. Предполагается, что господин Демченко может пойти на выборы при поддержке краевых властей, сообщает газета «Звезда». Источник «Ъ-Прикамье», близкий к властям региона, подтвердил вероятность выдвижения Альберта Демченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Мандат депутата заксобрания по округу №17 стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий действующего парламентария Антона Удальева. Ожидается, что после ухода из заксобрания Антон Удальев получит работу в правительстве Москвы, где займет должность замруководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства.

Довыборы в краевой парламент, скорее всего, состоятся в сентябре, в единый день голосования. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что региональные власти ведут переговоры о выдвижении кандидатов на довыборы с градообразующими предприятиями Чусового — Чусовским металлургическим заводом и тепличным комплексом «Пермский».

Альберт Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионата мира 2012 года, четырехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира-2004/2005, многократным чемпионом России. В апреле 2021 года господин Демченко был назначен советником губернатора Пермского края по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью.