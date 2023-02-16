Мобилизованные из Свердловской области записали видеообращение с передовой

Мобилизованные-разведчики из Екатеринбурга, Талицы, Верхней Пышмы, Асбеста записали видеообращение из зоны специальной военной операции на Украине, сообщает Е1.ru. Военнослужащие обратились к своим родственникам, пообещав вернуться домой. «Екатеринбург, Уралмаш! Победа будет за нами, ребят»,– заявил один из мобилизованных.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 1 ноября прошлого года. И.о. главы Пышминского городского округа Андрея Варлакова заявлял, что всего в регионе под мобилизацию попадут 9,7 тыс. человек.

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