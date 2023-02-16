КамАЗ намерен начать перевозку грузов беспилотниками уже в июне

КамАЗ планирует запустить перевозки грузов беспилотными машинами по автодороге М11 уже в начале лета. Об этом заявил замгендиректора компании Михаил Матасов, передает PБК.

Доставку груза беспилотниками будет курировать «дочка» КамАЗа — «Инновационный центр КамАЗ». В первое время грузы будут доставлять на пяти машинах, а на пассажирских местах будут сидеть операторы. Полностью. беспилотный транспорт будет курсировать к 2025 году, когда достроят трассу в обход Твери.

В данный момент на КамАЗе собраны два из пяти беспилотников. В 2024 году запланирован выпуск 50 таких машин.

"Ъ-Казань"