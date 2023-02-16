Удмуртстат: свидание в Удмуртии обойдется в 14 тысяч рублей

В Удмуртии с учетом средних цен на товары и услуги в январе поход на свидание обойдется в 14 тыс. руб. При этом, по данным Удмуртстата, для девушки это удовольствие будет стоить порядка 4 тыс. руб., а для мужчины — 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, при расчетах в категории «навести марафет» учли стоимость женской стрижки, средняя цена которой составила 590 руб., а также маникюр — 934 руб., новое платье — 1,99 тыс. руб. Стрижка в мужском зале будет стоить 475 руб, а химчистка костюма 1,06 тыс. руб.

Вместе с тем Удмуртстат предусмотрел категорию «подарок», куда вошла художественная книга — 502 руб., а также букет из пяти цветов — 696 руб.

В расчетах категории «провести время» подсчитали стоимость двух билетов в театр — 1,27 тыс. руб., ужин в ресторане на две персоны — 6,23 тыс. руб., а также проезд в такси — 306 руб.