На проект рекультивации шламонакопителя «Белое море» БСК направят до 27 млн рублей

ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» (ЦЛАТИ) с помощью закупки у единственного поставщика заключит контракт на разработку проекта рекультивации шламонакопителя «Белое море», принадлежащего Башкирской содовой компании (БСК), с московским ООО «Эконко». Контракт заключат по начальной цене — 27,19 млн руб. Он будет оплачен за счет средств учреждения.

В документации сообщается, что рекультивация шламонакопителя выполняется в рамках договора, заключенного в 2021 году с БСК как с генеральным заказчиком.

Работы необходимо завершить до 31 марта 2024 года. Шламонакопитель включает в себя отсеки площадью 94 га и 136 га. Подрядчик должен, в том числе, разработать материалы оценки воздействия на окружающую среду, организовать прохождение БСК общественных обсуждений, а также государственной экологической экспертизы проекта. Также необходимо разработать рабочую документацию по рекультивации земельных участков, занятых отсеками шламонакопителя.

ООО «Эконко», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2002 года. Компания занимается инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Владельцем является Павел Бутыгин. В 2020 году выручка компании составила 6,56 млн руб., чистая прибыль — 3,76 млн руб. В 2022 году «Эконко» заключило три госконтракта на общую сумму 71,66 млн руб. с комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на проекты ликвидации негативного воздействия на окружающую среду в Волгограде.

АО «Башкирская содовая компания» зарегистрировано в Стерлитамаке в декабре 1991 года. Является одним из крупнейших химических комплексов страны. С сентября 2021 года 57,43% от уставного капитала БСК принадлежит РФ, 38,8% — Башкирии. В 2021 году выручка составила 58,95 млрд руб., чистая прибыль — 15,23 млрд руб.

Майя Иванова

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