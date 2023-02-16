Один человек погиб в аварии с рейсовым автобусом в Ингушетии

На федеральной трассе «Кавказ» произошло ДТП с участием автобуса. Семь человек получили травмы, один — погиб.

«В 7.38 мск в четверг поступило сообщение, что на федеральной автодороге "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место ДТП спасательными формированиями было выявлено, что произошло опрокидывание рейсового автобуса Краснодар — Махачкала»,— цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Ингушетии.

Детей среди пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются.