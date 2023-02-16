Прирост COVID-19 в Саратовской области впервые за долго время превысил 300 случаев в сутки

В Саратовской области зарегистрировано 307 новых случаев COVID-19 (до этого прирост долгое время держался ниже 300 случаев в сутки), пневмонией сопровождаются пять из них, остальные – ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Общее количество официально подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса составило 307550.

Наибольший суточный прирост зарегистрирован в Саратове (160 новых пациентов), Энгельсском (53), Балаковском (51), Балашовском (25) и Марксовском (10) районах.

Среди новых пациентов 20 детей и подростков в возрасте до 17 лет и 104 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева