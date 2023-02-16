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На ул. Социалистической в Ростове исследовано 25 древних захоронений

В Ростове-на-Дону в грунтовом некрополе Ростовского городища, расположенном на ул. Социалистической, археологи исследовали 25 древних человеческих захоронений, сообщает Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области в своем Telegram-канале.

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Фото: пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области

Фото: пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области

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Фото: пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области

Фото: пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области

Могильник относится к первым векам нашей эры, пояснили специалисты ведомства. Поверх захоронений находились здания и строения, водопроводные траншеи и промышленные объекты.

В зоне исследования также были выявлены предметы быта Ростова XIX – первой половины ХХ веков.

«Полученные остатки материальной культуры пополнят музеи города», — пояснили в ведомстве.

Анастасия Назарова

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