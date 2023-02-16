«Эксперт РА»: убыток банков из топ-10 в 2022 году составил 197 млрд рублей

Десять крупнейших по активам российских банков в 2022 году показали убыток на уровне 197 млрд руб., прибыль остальных игроков в секторе составила 400 млрд руб., подсчитало агентство «Эксперт РА». В 2021 году банки из топ-10 заработали 1,9 трлн руб. — 83% от совокупной прибыли всех кредитных организаций в стране (2,2 трлн).

Топ-10 банков, составляемый ЦБ для формирования отчетности о продуктах финансовых организаций, выглядит следующим образом: «Сбер», Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Аналитики объясняют значительное снижение прибыли банков эффектом от западных санкций, в том числе от прямых ограничений в отношении ряда финансовых организаций, а также их изоляцией от мировой экономики.

По прогнозу «Эксперт РА», с которым ознакомился РБК, в 2023 году банки покажут прибыль в размере 1,3–1,5 трлн руб., что соответствует показателям 2020 года. При этом не исключен и негативный сценарий, при котором доходы банков продолжат падать из-за сокращения объемов трансграничных переводов, а объем проблемных долгов увеличится. В таких условиях годовая прибыль сектора может составить 600–800 млрд руб.

В январе ЦБ сообщал, что российские банки по итогам 2022 года зафиксировали чистую прибыль 203 млрд. Это худший финансовый результат банков с 2015 года.

Андрей Сапожников