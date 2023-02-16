Суд признал недействительной приватизацию электросетей в Губахе

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования региональной прокуратуры, требовавшей признать недействительной сделку по передаче муниципальных электросетей АО «Электросетевой комплекс». Соответствующее решение было принято судом 15 февраля. Как сообщается в материалах дела, исковое заявление было подано краевой прокуратурой осенью 2022 года. Надзорный орган требовал также применить последствия недействительности сделки, обязав «Электросетевой комплекс» возвратить электросети в муниципальную собственность. Ответчиками по делу, помимо АО, выступали администрация Губахинского муниципального округа и структура региональных властей — ООО «Краевая сетевая компания» (КСК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Суд также удовлетворил требования надзорного органа признать ничтожным договор купли-продажи акций АО «Электросетевой комплекс», заключенный между властями Губахи и обществом в мае 2022 года. Администрация Губахинского городского округа теперь должна вернуть компании 25 млн руб., полученные за продажу акций. Прокуратура оспаривала также продажу акций «Электросетевого комплекса» губахинскими властями «Краевой сетевой компании» за 35,16 млн руб. Это требование тоже предусматривает возврат средств КСК.

По данным kartoteka.ru, АО «Электросетевой комплекс» зарегистрировано в Губахе и занимается передачей электроэнергии. Возглавляет компанию Наталия Гершкович, учредители в сервисе не указаны.

ООО «Краевая сетевая компания» создано в 2021 году. Ее учредителем является государственное АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования». Основные задачи компании — консолидация муниципального электросетевого имущества и создание возможностей для долгосрочного инвестирования в модернизацию электросетей. В октябре 2022 года суд по требованию прокуратуры признал незаконной передачу КСК в субаренду сетей электропередачи в Звездном.