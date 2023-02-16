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Южный обход Саратова требуют построить за три года

Техническое задание по строительству Южного обхода Саратова было сформировано не профессионально, что привело к удорожанию проекта. Об этом заявляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дано поручение изучить возможность переноса мостового перехода обхода и изменения слишком протяженной трассировки.

Спикер считает, что исполнить проект, реализация которого начнется в этом году, можно за три года – к 2026-му.

Южный обход с мостовым переходом должен стать продолжением объездной дороги вокруг Саратова и замкнуть кольцо вокруг агломерации.

Марина Ковалева

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