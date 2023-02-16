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Шесть дорог отремонтируют в Ижевске в 2023 году в рамках нацпроекта

В столице Удмуртии в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют шесть участков, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В список вошли объекты из перечня, составленного на основе обращения жителей и наказов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в числе объектов ремонта улица Ярославского, участки магистральных улиц Новоажимова, участок улицы Ленина (от Карлутской набережной до Орджоникидзе) и участок улицы 10 лет Октября (северная часть дороги от дома №55 до Удмуртской). Также на ремонт встанет улица имени Ильфата Закирова и участок переулка Ястребовский.

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