Шесть дорог отремонтируют в Ижевске в 2023 году в рамках нацпроекта

В столице Удмуртии в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют шесть участков, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В список вошли объекты из перечня, составленного на основе обращения жителей и наказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в числе объектов ремонта улица Ярославского, участки магистральных улиц Новоажимова, участок улицы Ленина (от Карлутской набережной до Орджоникидзе) и участок улицы 10 лет Октября (северная часть дороги от дома №55 до Удмуртской). Также на ремонт встанет улица имени Ильфата Закирова и участок переулка Ястребовский.