На «Камкабеле» установлено оборудование для испытания новых марок резины

Для совершенствования технологии разработки и производства продукции на «Камском кабеле» запущено оборудование – лабораторный смеситель для испытания новых марок резины.

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«Мы регулярно разрабатываем новые и совершенствуем уже имеющиеся рецептуры резины, чтобы придать новые свойства этому материалу. Например, сделать его стойким к горе-нию, морской воде, истиранию и прочему. Это наделит будущий кабель такими же свойствами. Но разработки требуют образцов – опытных резиновых смесей», – прокомментировал Игорь Буров, заместитель главного технолога по развитию ООО «Камский кабель».

До установки лабораторного смесителя на «Камском кабеле» контрольные испытания проводи-лись с использованием серийного оборудования.

«Этот способ требовал много времени при большом расходе материала – на каждый замес уходило примерно 200 кг резиновой смеси. Для совершенной рецептуры зачастую требуется вторая, третья, а то и четвертая попытка. Тонны материалов, которые прежде уходили в отходы», – отметил Игорь Буров.

Лабораторный смеситель для испытания новых марок резины позволил ускорить процесс опытных работ: камера смесителя значительно меньше камеры серийного оборудования, поэтому теперь на одно испытание уходит намного меньше времени и материалов. Новый резиносмеситель уже используется на производстве. С его помощью осуществляется входной контроль ма-териалов и проверяется множество вариантов рецептуры.

«Теперь за сравнительно короткое время мы можем создать исключительную марку резины для производства кабелей под потребности конкретного заказчика», – рассказал Игорь Буров.

ООО «Камский кабель»