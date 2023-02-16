В Челябинске закроют движение на проспекте Ленина из-за «Метеоритфеста»

В субботу, 18 февраля, в Челябинске закроют движение транспорта по проспекту Ленина. Это связано с проведением фестиваля, посвященного падению метеорита, который состоится на площади возле главного корпуса Южно-Уральского государственного университета, сообщает мэрия.

Движение будет полностью закрыто с 16 до 21 часа на участке проспекта Ленина от улицы Энтузиастов до Лесопарковой. Кроме того, 17 февраля с 7 до 20 часов закроют для транспорта Второй институтский переулок – от улицы Коммуны до проспекта Ленина.

В день «Метеоритфеста» общественный транспорт пустят в объезд закрытого участка. Автобусы №№2,4,15, 33,81,123 и 483 поедут по улице Сони Кривой. Троллейбусы №10 и №19 на время ограничения проследуют только до площади Революции по улицам Свободы, Тимирязева и Воровского, а затем поедут по Ленина в обратном направлении.