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Коммерсантъ FM
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Politico: Twitter разрешил рекламу каннабиса в Канаде и США

Американская Twitter разрешила компаниям из США и Канады рекламировать каннабиса там, где его продажа и онлайн-реклама легализована. Соответствующие изменения были внесены в политику соцсети. Для этого компании должны пройти авторизацию в Twitter и предоставить лицензию на продажу марихуаны. Об этом сообщила газета Politico.

Продавцы каннабиса также должны настраивать рекламные компании только на те области, местные власти которых разрешили его продажу. Также и запрещено рекламировать марихуану среди пользователей моложе 21 года.

Кроме этого, компании в своей рекламе не могут рассказывать о пользе употребления наркотика и демонстрировать изображения его употребления. Рекламодатели также должны взять на себя юридическую ответственность за соблюдение законов о продаже каннабиса.

Также Twitter снимет ограничение минимальной суммы для старта рекламной кампании для продавцов каннабиса. Согласно правилам сервиса, минимальная сумма рекламной кампании должна составлять от $5 тыс. до $10 тыс., но для продавцов наркотика минимального ограничения не будет. Также до конца марта соцсеть предоставит льготные условия для таких рекламодателей, в результате чего они смогут удвоить показатели своих кампаний.

Олеся Павленко

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