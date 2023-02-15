Тамбовская область планирует полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2023 году

Власти Тамбовской области планируют до конца 2023 года закрыть реестр проблемных строящихся жилых домов в регионе. Об этом в ходе «прямой линии» сообщил глава региона Максим Егоров.

По его словам, вопрос обманутых дольщиков «копился годами»: «Мы провели большую работу. И в этом году мы решим многолетнюю системную проблему обманутых дольщиков в Тамбовской области».

Господин Егоров отметил, что в настоящее время в реестре числится шесть недостроенных объектов (по ним заключено 419 договоров). В нынешнем году планируется сдать три долгостроя, еще по трем домам участники получат выплаты. По словам главы региона, в начале 2022 года в реестр проблемных объектов входили десять домов: по четырем участники получили коменсации, еще по одному завершился первый этап строительства.

Какие тамбовские объекты входили в реестр проблемных — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин