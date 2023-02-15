Диверсия на перегоне

В Пензенской области задержаны четыре молодых человека, подозреваемых в диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК). Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Следствие считает, что за деньги они подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне. Один из подозреваемых несовершеннолетний, именно ему, по версии следствия, и поступило предложение о диверсии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Пензенской области следователи задержали четверых молодых людей, один из которых несовершеннолетний, подозреваемых в диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК). Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, в декабре 2022 года четверо подозреваемых: молодые люди 16 лет, 24 лет и двое по 18 лет, «действуя группой лиц по предварительному сговору», на территории Пензы совершили два поджога объектов инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге. Ущерб собственнику инфраструктуры оценивается в сумму более 600 тыс. руб.

«Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемым избраны меры пресечения. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства управления»,— отметили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

По данным источников «Ъ», следствие полагает, что в декабре 16летний пензенец получил в социальных сетях от неизвестного ему пользователя предложение за денежное вознаграждение взорвать релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне. За это ему якобы было обещано 40 тыс. руб.

Подросток, предположительно, получил от незнакомца подробные инструкции, что и как необходимо сделать. Тот привлек к преступлению троих совершеннолетних приятелей, полученные средства они планировали разделить между собой.

В конце декабря поздно вечером молодые люди подожгли релейный шкаф светофора, а на следующий день оборудование контактной сети. Несмотря на то что к остановке движения поджоги не привели, они получили обещанное вознаграждение.

Уголовное дело изначально было возбуждено Пензенским линейным отделом МВД на транспорте по ч. 2 ст. 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), максимальное наказание по которому предполагает до пяти лет лишения свободы.

Позже дело передали в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, где материалы были переквалифицированы на диверсию. Вменяемая молодым людям статья предполагает лишение свободы на 12–22 года. По данным «Ъ», трое совершеннолетних фигурантов уголовного дела арестованы. В отношении 16летнего пензенца избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.

В УФСБ по Пензенской области дело комментировать отказались.

В ночь на 8 февраля в Пензенской области на железнодорожном перегоне Грабово — Бессоновка неизвестные подожгли релейный шкаф. Информация появилась в социальных сетях. Из-за происшествия якобы были задержаны четыре поезда. Уголовное дело, по данным пользователей, было возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», однако в пензенском линейном отделе МВД на транспорте факт ЧП официально не ­подтвердили.

В конце февраля ФСБ сообщила о задержании троих восьмиклассников из подмосковного Чехова, которые, общаясь с анонимными пользователями Telegram, получили задание совершить диверсию на железнодорожных путях на перегоне Курского направления в Подмосковье.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на ст. Москва-Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей г. Чехова Московской области, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления»,— сообщили в ФСБ.

Подростки повредили железнодорожные пути (способ силовики не уточнили) и сняли свои действия на видео.

До этого дело о диверсии было возбуждено в отношении троих молодых людей в Бурятии, которые подожгли объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне.

Сергей Петунин