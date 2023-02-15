Мэр Белгорода рассказал о планируемом сквере в честь ПВО

Глава Белгорода Валентин Демидов в ходе прямого эфира в соцсетях ответил на вопрос местной жительницы о планах по строительству сквера в честь военнослужащих противовоздушной обороны.

Женщина предложила организовать сквер на пустыре на улице Королева. Господин Демидов пояснил, что посадка деревьев там невозможна, но планы на такой объект есть. По его словам, местные жители уже обращались в мэрию с предложением создать сквер в честь бойцов ПВО: «Поэтому сейчас подбираем локацию и варианты эскизных проектов. Предварительно обсудим все с жителями».

Власти Белгородской области постоянно сообщают о работе ПВО над приграничными территориями. В декабре губернатор Вячеслав Гладков заявил, что систем противовоздушной обороны в регионе достаточно.

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Сергей Толмачев