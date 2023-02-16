Хроническую сердечную недостаточность подлечат бесплатными лекарствами

Депутаты Законодательного собрания 15 февраля одобрили в первом чтении законопроект о бесплатном обеспечении лекарствами пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с ярко выраженной формой заболевания. В случае принятия закона льготы получат 8640 человек. По мнению авторов инициативы, такое решение поможет уменьшить количество госпитализаций и сократить смертность. В 2024 году на покупку необходимых лекарств для пациентов, состоящих на диспансерном учете, из городского бюджета необходимо выделить около 220 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга предлагает добавить хроническую сердечную недостаточность со сниженной фракцией выброса левого желудочка менее 40% (показатель доли крови, выбрасываемой из сердца в аорту во время каждого сокращения, норма составляет 50–70%.— «Ъ-СПб») в список заболеваний, которые предусматривают дополнительные меры социальной поддержки — право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при амбулаторном лечении. Соответствующие изменения необходимо внести в закон «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Сейчас бесплатные лекарства предоставляются при лечении следующих заболеваний: доброкачественной гиперплазии предстательной железы, хронической почечной недостаточности, болезни Крона и язвенного колита, хронической обструктивной болезни легких, акромегалии и гипофизарного гигантизма. Депутаты на заседании 15 февраля поддержали законопроект единогласно, отметив его необходимость. Инициативу также поддержали комитет по здравоохранению и губернатор Петербурга Александр Беглов. Если законопроект будет одобрен в третьем чтении, то он вступит в силу с 1 января 2024 года.

По словам авторов, изменения в законе позволят обеспечить препаратами людей, которые не имеют инвалидности, но стоят на диспансерном учете. Согласно данным, которые приводят авторы инициатив, 8640 пациентов с ХСН при низкой фракции выброса левого желудочка менее 40% нуждаются в лекарственной терапии. На обеспечение их лекарствами в 2024 году необходимо выделить из бюджета города около 220 млн рублей. Отмечается, что такая мера поддержки позволит сохранить 637 жизней и сократить количество повторных госпитализаций на 1274.

Согласно данным СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», количество пациентов с ХСН в Петербурге на начало 2022 года составляло 26 168 человек. Прогнозируется, что в 2024 году количество пациентов с ХСН достигнет 30 тыс. человек. При этом 18 тыс. человек не имеют инвалидности, а на диспансерном учете состоит 14,4 тыс. человек. Те пациенты, которые имеют инвалидность, получают препараты согласно группе или покупают их за свой счет.

«Хроническая сердечная недостаточность — тяжелое, прогрессирующее заболевание, от которого из жизни уходит большое количество людей. Речь идет об обеспечении бесплатными лекарствами людей с этой болезнью со сниженной фракцией выброса левого желудочка менее 40%. Мы не можем на сегодняшний день, к сожалению, позволить из бюджета выделить больше, чтобы обеспечить всех. Поэтому взяли тех, у кого риск самый большой. Если мы обеспечим эту категорию льготными препаратами, то сможем уменьшить уровень инвалидизации и количество смертей среди людей с ХСН»,— прокомментировал «Ъ-СПб» один из авторов проекта — председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. В пояснительной записке авторы указывают, что на этих пациентов приходится до 60% госпитализаций, а уровень смертности в течение пяти лет после постановки диагноза достигает 75%.

«Многие пациенты с ХСН имеют низкие доходы и финансово не могут позволить себе системное приобретение лекарств. Если они встанут на диспансерный учет, мы сможем обеспечить этих людей нужными препаратами и добиться результата в лечении»,— заключил господин Ржаненков.

Надежда Ярмула