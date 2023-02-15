В нескольких районах Кубани прогнозируют сильный снег

16 февраля в отдельных районах Краснодарского края ожидается сильный снег и его налипание на проводах и деревьях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На Кубани будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, ночью местами сильные осадки. Также на дорогах региона ожидается гололедица. Ветер составит 4–9 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью будет 4…-9°, днем 0…-5°. В горах ночью ожидается -9…-14°, днем -2…-7°.

На Черноморском побережье будет переменная облачность. Местами пройдут дождь, мокрый снег, снег. Ночью и утром в Туапсинском районе будет налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер 6–11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…-4°, днем 0…+5°.

В Краснодаре 16 февраля днем существенных осадков не ожидается, вечером прогнозируется мокрый снег. Ветер составит 4–9 м/с. Температура воздуха ночью будет -5…-7°, днем 0…-2°.

Татьяна Ручкина

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