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В 2023 году АО «НЭСК» установит 47 быстрых зарядных станций

АО «НЭСК» в текущем году продолжит участие в создании зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Краснодарском крае.

Сегодня в пяти муниципальных образованиях края успешно работают 55 ЭЗС, установленных компанией в прошлом году.

14 февраля 2023 года АО «НЭСК» подписало новое Соглашение с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края о строительстве еще 47 быстрых ЭЗС уже в 19 городах. В ближайшее время будет проведена работа по выбору мест установки станций. Монтаж станций компания планирует начать в апреле.

Таким образом, в середине года в крае будут работать более 100 ЭЗС, установленных АО «НЭСК» и находящихся на его обслуживании.

Все станции компании работают на ее собственном программном обеспечении, запущена круглосуточная служба технической поддержки пользователей, как в режиме звонка, так и при помощи специального чат-бота службы техподдержки АО «НЭСК».

Чат–бот: https://t.me/ZSE_NESK_bot

Техническая поддержка:

+7(903)411-86-28; +7(861)944-86-28.

Новое программное обеспечение для ЭЗС

https://www.nesk.ru/zse/

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АО "НЭСК" , www.nesk.ru

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