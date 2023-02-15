Экспозиция «Россия — моя история» может переехать с железнодорожного вокзала в БЦ «Магнат»

Экспозиция исторического парка «Россия — моя история» может переехать из здания железнодорожного вокзала Пермь I в БЦ «Магнат». Информация об этом содержится в поправках к бюджету Пермского края. Для организации переезда и размещения экспозиции «Рюриковичи» в здание ТЦ «Магнат» в 2023 году необходимо предусмотреть 9,9 млн руб. и 9,8 млн. руб. в 2024-м. Как следует из документов, экспозиция разместится на первом этаже БЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», освободившиеся площади вокзала Свердловская железная дорога, которой принадлежит помещение, планирует использовать под собственные нужды. В частности, там может разместиться музей Пермского отделения СвЖД, который сейчас находится во Дворце культуры Железнодорожников.

В министерстве культуры края пояснили «Ъ-Прикамье», что исторический парк рассматривал варианты дополнительных помещений, в том числе в здании БЦ «Магнат», для расширения деятельности (в том числе и в связи с реорганизацией). «Однако было принято решение использовать площади только после передачи части помещений 1 этажа БЦ “Магнат” в собственность края. Исторический парк продолжит работу в существующих площадях, о переезде в этом году речь не идет, только о проектировании музейного пространства в случае передачи части площадей 1 этажа в краевую собственность»,— пояснили в ведомстве.