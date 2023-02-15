Жилье в Ломоносовском районе Ленобласти может подорожать на 30 тыс. рублей за «квадрат»

Первичный рынок Ломоносовского района Ленинградской области можно назвать самым недооцененным среди де-юре городских районов за пределами КАД. При появлении в локации достаточного количества жилья с хорошей инфраструктурой в ближайшие три года стоимость 1 кв. м. может увеличиться на 30 тыс. руб. Об этом рассказала на круглом столе «Фонтанки» «Новые районы. Город и область» директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова.
С ее слов, средняя стоимость «квадрата» в новостройках Петродворцового района стоит 197 тыс. руб., в Гатчинском 160 тыс. руб., в то время как в Ломоносовском всего 130 тыс. руб. Госпожа Орлова отмечает, что активность девелоперов смещается на юг, поскольку на севере Петербурга интересных участков под застройку остается все меньше.
Текущая ситуация на рынке жилья в Ломоносовском районе открывает хорошие перспективы для инвесторов. Спрос на жилую недвижимость в Петербурге по итогам 2022 года снизился на 31%, в то время как в Ленобласти всего на 5%.
«При этом сейчас на рынок Ленобласти выходят проекты, где есть сильная образовательная, развлекательная, рекреационная инфраструктура, большое внимание уделяется благоустройству, развитие получает «зеленое» строительство, улучшается транспортная доступность»,— рассказала Мария Орлова.