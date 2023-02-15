Американский бизнесмен с иранскими корнями Джам Наджафи хочет купить английский «Тоттенхем» за $3,75 млрд. Его компания, которая инвестирует в спортивный бизнес, готовит предложение нынешним владельцам клуба. Выгодно ли сейчас покупать такие активы? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge / File Photo / Reuters Фото: Andrew Couldridge / File Photo / Reuters

Те времена, когда футбольные клубы топ уровня стоили всего лишь миллионы, похоже, ушли навсегда. Например, когда Роман Абрамович покупал «Челси» за 140 млн фунтов, это казалось дорогим приобретением. Сейчас же все иначе. Тот же «Челси» новому владельцу — американскому бизнесмену Тодду Боули — обошелся более чем в 4 млрд фунтов. Владельцы «Манчестер Юнайтед» — семья Глейзер — хотят за легендарный клуб 6 млрд фунтов.

Так что «Тоттенхем» не самый дорогой клуб на рынке. Хотя цена по большому счету не имеет значения, уверен бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко: «Печатный станок работает сейчас безостановочно, и основная масса этих триллионов не попадает в руки простым людям. Она сосредоточена у тех, кто этим процессом занят, то есть у верхушки. Поэтому для них разницы нет $300 млрд или $500 млрд».

Только вот к выгодным инвестициям подобные покупки, по мнению Андрея Червиченко, никакого отношения не имеют: «Бизнес как-то должен окупаться за десять лет и давать доход. Но в этом случае на чем инвестор сможет заработать такие деньги? Я думаю, что ни на чем. Поэтому тут разговора о бизнесе никакого не идет».

Вместе с тем среди тех, кто покупает футбольные клубы, все больше американских бизнесменов. Шейхи, конечно, тоже вносят свою лепту, но представители США от них как минимум не отстают. Дело в том, что популярность футбола или соккера, как его называют за океаном, там растет, рассказал “Ъ FM” бизнесмен Роман Дубов, который был совладельцем английского клуба «Портсмут»: «В Америке количество детей, которые занимаются футболом, сегодня превышает число юных спортсменов в остальных лигах вместе взятых. Где-то 70% ребят играют в соккер».

К тому же именно крупные американские корпорации постоянно пытаются совершить некую революцию в мировом футболе. Например, скандальный проект «Суперлига» финансируется из-за океана, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Они понимают, что если в политике у них получается глобально доминировать, то и в футболе это надо делать. У меня такое ощущение, что конечные бенефициары в переделе футбола — это США».

Вероятность того, что «Тоттенхем» перейдет к американскому владельцу высока. Источники утверждают, что господин Наджафи планирует связаться с владельцами по поводу покупки через несколько недель.

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