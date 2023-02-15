В 2023 году дорожный фонд Кубани увеличили на 16%

В 2023 году дорожный фонд Краснодарского края увеличили на 16% или 6,7 млрд руб., до 51,7 млрд руб. Решение приняли на 10-й сессии ЗСК, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Несмотря на масштабные работы по ремонту и строительству дорог, транспортных развязок, которые в регионе уже ведутся, объемы необходимо наращивать. Этого от нас ждут жители краевой столицы и отдаленных поселков, хуторов и станиц», - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выделенные средства направят на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание региональных и муниципальных дорог. Работы уже начались в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях. Также деньги пойдут на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», по нему планируют отремонтировать 86 участков дорог общей протяженностью 100,3 км.

В 2023 году также достроят Яблоновский мост и отремонтируют мосты в Армавире, Новороссийске, Динском, Лабинском, Славянском, Темрюкском и Успенском районах края. Кроме того, продолжится строительство трассы Краснодар-Ейск.

Татьяна Ручкина

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