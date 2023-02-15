Краевые власти предлагают увеличить дефицит бюджета в этом году на 10,3 млрд рублей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение заксобрания проект поправок в бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Проект предусматривает корректировку основных характеристик бюджета. Так, плановые доходы в текущем году предлагается уменьшить на 2,29 млрд руб. — с 206,48 до 204,19 млрд руб., а расходы увеличить на 7,99 млрд руб. — с 233,49 до 241,48 млрд руб. В результате дефицит вырастет на 10,28 млрд руб. и составит не 27 млрд руб., как в утвержденном ранее бюджете, а 37,28 млрд руб.

В последующие два года доходная часть бюджета должна увеличиться: в 2024 году на 2,12 млрд руб. (со 196,5 до 198,62 млрд руб.), а в 2025-м на 2,65 млрд руб. (с 202,08 до 204,74 млрд руб.). При этом расходы пропорционально вырастут и составят в 2024 году 224,58 млрд руб. (против запланированных ранее 222,45 млрд руб.), а в 2025-м 224 млрд руб. (против 221,35 млрд руб.).