Сторона обвинения начала представлять доказательства по делу Саши Скочиленко

В Василеостровском районном суде 15 февраля состоялось очередное заседание по делу петербургской художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в дискредитации ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). На нем сторона обвинения начала озвучивать доказательства вины госпожи Скочиленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Прокурор прочитала страницы из первого тома дела. Из доказательств были представлены рапорт со словами женщины, которая обнаружила ценники в «Перекрестке» на Малом проспекте Васильевского острова, и рапорт осмотра отделов магазина, где они были найдены. Кроме того, к делу привлекли должностные инструкции кассира супермаркета, пекаря, менеджера, повара, ведущего товароведа и других сотрудников, а также план графика осмотра ценников и устав торгового дома. Адвокат Юрий Новолодский, комментируя каждую реплику прокурора, отметил, что все перечисленные документы не подтверждают вину его подзащитной и не является доказательством в распространении заведомо ложной информации.

«Какое это отношение имеет к исследуемому делу? Человек должен заведомо знать, что информация ложная. В этих ста листах нет ничего о субъективной стороне совершенного деяния. Это значит, что других доказательств нет. Если они есть, то пусть прокурор переходит к ним»,— возмутился господин Новолодский.

Сторона обвинения, перечислив остальные должностные документы, заявила, что «на сегодня у меня все». Следующее заседание назначено на 17 февраля.

Александру Скочиленко задержали в Санкт-Петербурге 11 апреля в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3 УК РФ). Она стала первой задержанной по этой статье в Петербурге. Причиной ареста стала замена девушкой пяти ценников в магазине на Васильевском острове на листовки с информацией о проведении СВО в Украине. Госпоже Скочиленко вменяют вторую часть статьи, подразумевающею совершение «деяния по мотивам политической ненависти в отношении какой-либо социальной группы». По этой части ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Надежда Ярмула

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