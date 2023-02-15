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На Кубани программу развития здравоохранения увеличили до 73 млрд рублей

Депутаты Заксобрания Кубани согласовали увеличение на 2,8 млрд руб. финансирования краевой программы развития здравоохранения. Ее объем в 2023 году составит 73,4 млрд руб., в том числе средства краевого бюджета — 67,9 млрд руб. федерального — 5,5 млрд руб., сообщает пресс-служба ЗСК.

Дополнительные деньги пойдут на покупку лекарств для льготников, строительство и реконструкцию краевой клинической больницы (ККБ) №1, проведение капремонта учреждений здравоохранения, строительство зданий офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, деньги планируется направить на завершение строительства детской поликлиники в Краснодаре по ул. Знаменского, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, а также на предоставление специальной социальной выплаты медработникам первичного звена и покупку нового оборудования.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что вопросы развития здравоохранения всегда были приоритетными для властей региона, а к работе этой отрасли приковано повышенное внимание всех жителей Кубани.

«Сегодняшние изменения в структуре госпрограммы направлены на совершенствование и улучшение самых востребованных, остро необходимых позиций. Численность населения в крае увеличивается быстро, поэтому необходимо создавать действенную социальную инфраструктуру, в том числе и сеть эффективных учреждений здравоохранения, обеспеченных высококвалифицированными специалистами и достойной материально-технической базой»,— отметил он.

Леонид Ломакин

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