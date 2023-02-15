Курский суд рассмотрит дело об организации незаконной миграции через границу с Украиной

В Суджанский райсуд Курской области поступило уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана 40-летнего Алишера Азизова, обвиняемого в организации незаконного въезда в РФ (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По версии следствия, «не позднее декабря» 2021 года обвиняемый, «действуя в составе преступной группы» (в отношении остальных фигурантов дела выделены в отдельные производства), пообещал пятерым соотечественникам помочь проникнуть в Россию со стороны Украины в обход пунктов пропуска «для осуществления трудовой деятельности». В феврале план был осуществлен; обвиняемый якобы координировал нелегалов с помощью SMS-сообщений. После пересечения границы он и прибывшие граждане Узбекистана были задержаны в Суджанском районе. Алишер Азизов был помещен под стражу.

Олег Мухин

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