В Екатеринбурге открылась фотовыставка, посвященная российским альпинистам

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге открылась фотовыставка «Разумеется… это невозможно!». В экспозиции представлены портреты выдающихся альпинистов от фотографа Вадима Аксентьева и жанровые пейзажные фотографии Глеба Соколова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото альпинист Евгений Виноградский

Фото: Елена Медведева На фото альпинист Евгений Виноградский

Фото: Елена Медведева

«Выставка представляет незаурядных людей. Люди, которые за свою жизнь сделали столько, сколько простому человеку не сделать и за несколько жизней. Это люди самобытные, уникальные, и здесь представлены их фотопортреты и работы, которые они делают вовремя восхождения на великие вершины»,— рассказал куратор выставки Сергей Одоевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге открылась фотовыставка «Разумеется… это невозможно!» Вадима Аксентьева и Глеба Соколова

Фото: Елена Медведева В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге открылась фотовыставка «Разумеется… это невозможно!» Вадима Аксентьева и Глеба Соколова

Фото: Елена Медведева

На выставке экспонируется более 100 фотографий, среди них портрет семикратного чемпиона СССР, четырехкратного чемпиона России Евгения Виноградского. «Мы с Глебом провели очень много времени в горах. Здесь очень много фотографий с наших экспедиций. Конечно, альпинизм — это не только борьба с самим с собой, это совместная работа с друзьями, страховка, новые знакомства, которые тоже тебя обогащают»,— отметил Евгений Виноградский.

Выставка работает до 5 марта.

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Елена Медведева