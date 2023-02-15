Себестоимость донского зерна возрастает из-за затрат на защиту полей от грызунов

В Ростовской области в 2023 году себестоимость производства зерновых культур увеличилась из-за необходимости обработки посевов от грызунов, заявил в своем докладе министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. Доклад представлен на сайте правительства региона.

По данным главы минсельхоза, мышевидными грызунами заселено до 2 млн га посевов озимых зерновых колосовых культур и до 20 тыс. га многолетних трав. От грызунов обработано более 1,5 млн га. Кроме того, до 500 тыс. га посевов озимых страдает от возбудителей болезней. Биологических и химических препаратов для обработки достаточно.

«Однако необходимость неоднократного проведения обработок влечет за собой дополнительные расходы и увеличивает себестоимость сельхозпродукции», — сообщил Константин Рачаловский.

Анастасия Назарова