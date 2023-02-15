С 15 февраля в Сочи снизили стоимость проезда в пригородных электричках. Такое решение принял департамент цен и тарифов Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

На 6 руб., с 58 до 52 руб. за зону (10 км), снизилась стоимость проезда на маршрутах Адлер — Аэропорт, Адлер — Роза Хутор, Адлер — Имеретинский курорт и Имеретинский курорт — Роза Хутор. Также на 6 руб. снизится стоимость проезда от Адлера до Аэропорта и Имеретинского курорта, на 30 руб.— до Роза Хутор.

«Снижение тарифа — социальная мера, позволяющая повысить доступность пригородного железнодорожного транспорта Краснодарского края, преимущество которого для пассажиров очевидно: расписание предсказуемо точное, нет простоя в пробках и потери драгоценного времени на автодорожные факторы»,— отметили в АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Татьяна Ручкина

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