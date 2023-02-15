Депутаты дошли до воды

Депутаты областной и городской дум посетили водоподъемную станцию (ВПС) «РВК-Воронеж», обеспечивающую водой жителей Коминтерновского и Советского районов. Представители фракций «Единой России», ЛДПР и КПРФ ознакомились с ходом работ по бурению новых артезианских скважин. Напомним, мероприятия проводятся компанией сверх плана 2023 года в качестве дополнительной меры по увеличению объема добычи питьевой воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО РВК-Воронеж Фото: пресс-служба ООО РВК-Воронеж

Генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко рассказал, что бурение скважин закрепит достигнутый результат по стабилизации давления в городской системе водоснабжения. Работы на объекте проводят подрядные организации, технический контроль осуществляется руководством и специалистами водоканала.

«Всего планируем бурить 11 новых скважин на двух ВПС. На первом этапе три установки пробурят пять скважин, что уже увеличит суточный объем добычи воды до 6 тысяч кубометров. По итогам всех мероприятий суточный прирост добычи ресурса составит порядка 15 тысяч кубометров», - отметил Олег Николаенко.

Руководитель водоканала рассказал депутатам о комплексе мер по восстановлению работоспособности имеющихся скважин. Кроме того, парламентарии посетили машинный зал водоподъемной станции, где завершается модернизация в рамках инвестиционной программы компании.

В ходе визита на объекты водоканала депутаты и руководство предприятия обсудили возможности решения обращений воронежцев, связанные с низким давлением воды на верхних этажах многоквартирных домов. Большинство таких заявок поступали от жителей домов, ввод которых в эксплуатацию в 80-х и начале нулевых годов происходил без расположенных рядом повысительно-насосных станций (ПНС), либо не были соблюдены технические условия. По всем обращениям «РВК-Воронеж» ведет постоянную консультационную работу с управлением ЖКХ и управляющими компаниями. По итогам встречи воронежские депутаты выразили готовность к поиску системного решения вместе с властями города и области.

«Я удовлетворен, во-первых, работой, которая проводится с целью решить проблему дефицита воды в городе, которую держим на контроле. Во-вторых, сегодня наметили пути решения локальных проблем с давлением воды в тех домах, где на верхних этажах оно снижено. Мы выяснили причину, и будем совместно с «РВК-Воронеж» и властями прорабатывать варианты решения», - рассказал председатель комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам областной думы, представитель фракции «Единая Россия» Евгений Китаев.

Фото: пресс-служба ООО РВК-Воронеж

«В очередной раз убедился, что в водоканале работают грамотные и компетентные специалисты, которые понимают суть проблемы. Понятно, что она пришла к нам с тех лет, когда мало что делалось в инфраструктуре водоканала. Но самое главное, что сейчас работа идет, и в ближайшее время проблема будет устранена. По ситуации с давлением воды в домах без ПНС мы будем искать решения совместно с городскими властями», - отметил председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию городской думы, депутат от КПРФ Константин Ашифин,

«Ситуация с водой в городе находится на контроле городских депутатов. Мы понимаем, что проблемы в ЖКХ были, есть и будут, но самое главное – как их оперативно решать, чтобы они не влияли на комфорт жителей. «РВК-Воронеж» – та организация, которая в состоянии оперативно действовать и их решать. Сегодня убедился, что в течение месяца-полутора ситуация с дефицитом воды полностью решится», - подчеркнул председатель комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям городской думы, представитель ЛДПР Юрий Яковлев.

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 6,8 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тюмени и Южно-Сахалинске; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек. Росводоканал - один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ регионов страны. C 2007 года предприятия Группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 176,9 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG, внедряет культуру «Зеленой экономики». С 2010 по 2021 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,7 млрд рублей. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России. «Росводоканал Воронеж» (ООО «РВК-Воронеж») - ключевое предприятие в коммунальной сфере г. Воронеж. Обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения население и предприятия города с марта 2012 года на условиях концессионного соглашения с администрацией городского округа г. Воронеж. «РВК-Воронеж» обслуживает 1497 км водопроводных и 1104 км канализационных сетей.

ООО "РВК-Воронеж"