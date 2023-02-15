Верховный суд Крыма оставил под арестом экс-мэра Феодосии

Верховный суд Крыма оставил под стражей бывшего главу Феодосии Андрея Лебедева, арестованного 30 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Органы предварительного следствия обвиняют его в совершении четырех преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, Андрей Лебедев на посту мэра Феодосии неоднократно продавал приближенным бизнесменам муниципальную землю у моря по заниженной цене, а они ее перепродавали в разы дороже. Также экс-главу города подозревают в предоставлении «своим» подрядчикам контрактов на строительные работы.

30 января Феодосийский городской суд постановил заключить его под стражу до 28 марта 2023 года. Однако он не согласился с решением суда, и его защита подала жалобу. В суде апелляционной инстанции бывший мэр просил избрать ему более мягкую меру пресечения. Однако Верховный суд Крыма оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Андрей Лебедев был мэром Феодосии с декабря 2021 года. В июле 2022 года он покинул пост по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. Тогда глава региона сообщил, что «руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными».

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram