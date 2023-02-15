Власти Сочи потратят 1 млрд рублей на закупку остановок

На приобретение и монтаж 222 остановок администрация города Сочи планирует потратить свыше 1,1 млрд руб. Соотвествующий аукцион опубликован на сайте госзакупок 9 февраля.

Фото: МЦУ Сочи

Имущество должно быть передано в лизинг, как сообщается в проекте контракта, не позднее 29 декабря 2023 года.

Несущие стойки павильонов должны состоять из нержавеющей стали, каркас конструкции — из стальных труб, а задние стекла — из закаленного стекла. Предполагается, что лавочки должны быть выполнены из древесно-полимерного композита или дерева. В остановочных павильонах должно быть освещение — светодиодные светильники. В качестве основания остановочного павильона должна использоваться железобетонная плита. Кроме того, на павильонах будут установлены двусторонние остановочные флаги с подсветкой.

На каждой остановке также будет программно-аппаратный комплекс, который состоит из специализированного контроллера управления освещением, инвентаризации и ведения хозяйственной деятельности. Заявки на аукцион принимаются до 27 февраля.

Тат Гаспарян

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