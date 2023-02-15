В Оренбуржье зафиксирована самая низкая стоимость первичного жилья в ПФО

В Оренбуржье зафиксирована самая низкая стоимость квадратного метра первичного жилья в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом свидетельствуют данные Оренбургстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, средняя стоимость 1 кв. м первичного жилья в четвертом квартале 2022 года в регионе составила 61,6 тыс. руб. Еще в двух регионах ПФО она ниже 70 тыс. руб. за 1 кв. м (в Мордовии и в Марий Эл).

Татарстан и Нижегородская область являются регионами с самой высокой стоимостью первичного жилья в ПФО. Его квадратный метр в среднем там стоит 134,2 тыс. руб. и 123,2 тыс. руб. соответственно. Далее следуют Башкортостан и Самарская область со стоимостью 1 кв. м жилья в размере 113,8 и 99,4 тыс. руб. соответственно.

Андрей Сазонов