НЭСК в 2022 году открыла 55 быстрых электрозаправок на Кубани

АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (НЭСК) в 2022 году установило 55 быстрых (мощностью 150кВт) зарядных станций в пяти городах региона, сообщили в пресс-службе компании.

Почти половина электрозаправок находится в Краснодаре — 24, 11 — в Анапе, по семь — в Геленджике и Новороссийске, шесть — в Туапсе.

«Было установлено отечественное оборудование, не имеющее мировых аналогов и полностью соответствующее требованиям Минпромторга РФ»,— отметили в энергосбытовой компании.

В 2023 году НЭСК планирует увеличить сеть зарядных станций для электромобилей 102 единиц. Новые электрозаправки разместят в 19 муниципальных образованиях Кубани.

Соглашение о строительстве зарядных станций для электромобилей было подписано между властями региона и АО «НЭСК» в начале прошлого года.

Краснодарский край стал первым из 16 регионов для реализации проекта по созданию инфраструктуры зарядных станций для электромобилей и электробусов.

Наталья Решетняк

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