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ФРТ выделил 10 млрд рублей на жилье переселившимся на Кубань херсонцам

Фонд развития территорий (ФРТ) выделил более 10 млрд руб. на соцвыплаты для приобретения жилья переселившимися на Кубань жителям Херсона и части Херсонской области. Об этом сообщает министерство финансов Краснодарского края.

Прибытие жителей Херсона на Кубань, 2022 год
Прибытие жителей Херсона на Кубань, 2022 год

Прибытие жителей Херсона на Кубань, 2022 год

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Прибытие жителей Херсона на Кубань, 2022 год

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Речь идет о переселенцах, которые вынужденно покинули свои дома и прибыли на Кубань в экстренном порядке.

Сообщается, что жилищные сертификаты им будет предоставлять региональное министерство ТЭК и ЖКХ с участием ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка».

Фонд развития территорий (до 2022 года — Фонд защиты дольщиков) создан правительством РФ в 2017 году с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Согласно постановлению правительства РФ, субсидии из федерального бюджета для финансирования мероприятий по обеспечению экстренно покинувших свои дома жителей Херсона и части Херсонской области предоставляются через Фонд развития территорий.

По данным властей Кубани, в пунктах временного размещения переселенцев в Анапе и Туапсинском районе функционируют Единые центры, которые оказывают помощь в оформлении документов, трудоустройстве и получении жилищных сертификатов по принципу «одного окна». Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил предоставить переселенцам возможности для полноценной интеграции в жизнь края. В среду администрация региона сообщила о создании межведомственной комиссии, которая будет помогать переселенцам в решении возникающих вопросов.

Андрей Петров

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