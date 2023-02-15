ФРТ выделил 10 млрд рублей на жилье переселившимся на Кубань херсонцам

Фонд развития территорий (ФРТ) выделил более 10 млрд руб. на соцвыплаты для приобретения жилья переселившимися на Кубань жителям Херсона и части Херсонской области. Об этом сообщает министерство финансов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибытие жителей Херсона на Кубань, 2022 год

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Прибытие жителей Херсона на Кубань, 2022 год

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Речь идет о переселенцах, которые вынужденно покинули свои дома и прибыли на Кубань в экстренном порядке.

Сообщается, что жилищные сертификаты им будет предоставлять региональное министерство ТЭК и ЖКХ с участием ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка».

Фонд развития территорий (до 2022 года — Фонд защиты дольщиков) создан правительством РФ в 2017 году с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Согласно постановлению правительства РФ, субсидии из федерального бюджета для финансирования мероприятий по обеспечению экстренно покинувших свои дома жителей Херсона и части Херсонской области предоставляются через Фонд развития территорий.

По данным властей Кубани, в пунктах временного размещения переселенцев в Анапе и Туапсинском районе функционируют Единые центры, которые оказывают помощь в оформлении документов, трудоустройстве и получении жилищных сертификатов по принципу «одного окна». Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил предоставить переселенцам возможности для полноценной интеграции в жизнь края. В среду администрация региона сообщила о создании межведомственной комиссии, которая будет помогать переселенцам в решении возникающих вопросов.

Андрей Петров

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