В Севастополе директора «Севгеоцентра» арестовали за получение 1 млн рублей взятки

Директора предприятия «Севгеоцентр», учредителем которого является департамент по имущественным и земельным отношениям города, заключили под стражу за получение 1 млн руб. взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Крыму и Севастополю.

К директору ООО «Севгеоцентр» обратился индивидуальный предприниматель по вопросу продажи учреждением недвижимости в центре города. Директор предложил приобрести помещения по заниженной стоимости и потребовал взятку за проведение сторонней организацией экспертизы рыночной стоимости недвижимого имущества. После получения денег директора предприятия задержали.

По месту его жительства и работы были проведены обыски. Правоохранители изъяли полученные деньги и документы. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Севгеоцентр» зарегистрировано в 2015 году в Севастополе. Руководителем является Вячеслав Камардин. Компания занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях. В 2021 году выручка предприятия составила 286 тыс. руб., чистый убыток — 5,3 млн руб.

По словам главы департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Александра Ксенофонтова, предприятие находится в стадии банкротства и фактически не работает с 2019 года. У компании было имущество, которое было решено продать, чтобы погасить долги по зарплате. В своем Telegram-канале он сообщил, что департамент продолжит оказывать содействие правоохранительным органам, чтобы вычислять коррупционеров.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram