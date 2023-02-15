Вдове погибшего в спецоперации татарстанца вручили Орден Мужества

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил вдове погибшего в спецоперации жителя Черемшанского района Евгения Зорина Орден Мужества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы раиса республики.

Погибшего наградили «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга» указом президента РФ Владимира Путина.

Евгений Зорин погиб в 2022 году. Детали и дата трагедии не уточняются. В честь него в Черемшане планируют назвать одну из городских улиц, а на фасаде его бывшей школы установят мемориальную доску.

"Ъ-Казань"