В Самарской области в четверг ожидается повышение температуры до 0°C

В Самарской области в четверг, 16 февраля, ожидается повышение температуры до 0°C. Об этом сообщается на официальном сайте Приволжского УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Погоду будет определять циклон, смещающийся с Кольского полуострова через Правобережье Волги на запад Казахстана. Из-за этого сохранится облачная погода, ожидается снег разной интенсивности. В конце рабочей недели влияние циклона ослабеет и интенсивность осадков уменьшится. Температура воздуха в течение периода существенно не изменится и будет выше средних многолетних значений за этот период.

Андрей Сазонов