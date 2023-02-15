НАТО нарастит военную поддержку Грузии и Молдавии

На заседании министров обороны стран НАТО было решено увеличить военную поддержку не входящих в альянс Грузии, Молдавии, а также Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Министры также обсудили наши обязательства по отношению к другим партнерам, которые находятся в опасности, в том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Мы договорились усилить поддержку для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО»,— сказал господин Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе (цитата по «Интерфакс»).

Кроме того, на саммите министры согласились нарастить промышленные мощности для пополнения оружия и боеприпасов. Решение по увеличению военных расходов альянса после 2024 года министры примут на саммите 11–12 июля 2023 года. Йенс Столтенберг напомнил, что страны НАТО должны считать показатель в 2% ВВП не как потолок средств на военные расходы, а как минимальный уровень затрат на оборону.

Решение наращивать поддержку Боснии и Герцеговины, Молдавии и Грузии было принято еще на саммите НАТО в июле 2022 года. Йенс Столтенберг говорил, что эти страны находятся «под давлением России».

Анастасия Ларина