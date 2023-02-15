Житель Ейска за одну ночь совершил кражу, грабеж и угон

В суд направили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Ейска, который за ночь совершил грабеж, кражу и угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Первое преступление было совершено ночью на территории станции техобслуживания в Ейске. Там подозреваемый отобрал у охранника мобильный телефон и сбежал. После, по версии следствия, он похитил из салона незапертой машины, припаркованной около многоквартирного дома, женский рюкзак с вещами, документами и деньгами, а затем сел в чужую незапертую иномарку, завел ее с помощью чип-ключа, оставленного владельцем, и уехал в станицу Должанскую. Не справившись с управлением, мужчина въехал в дерево и забор дома, после чего бросил разбитый автомобиль.

На мужчину было возбуждено уголовное дело по ст. 161, 158 и 166 УК РФ («Грабеж», «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Теперь дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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