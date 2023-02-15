В Тюменской области детей до трех лет будут обеспечивать бесплатными лекарствами

Власти Тюменской области планируют обеспечивать бесплатными лекарствами всех детей в возрасте до трех лет будут. В многодетных семьях бесплатные медикаменты будут выдавать детям до шести лет.

Соответствующие поправки в законопроект «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» подготовил департамент социального развития региона. Лекарства планируется выдавать вне зависимости от доходов семей.

В департаменте соцразвития изданию «Тюменская область сегодня» заявили, что проект закона проходит общественные обсуждения, которые завершатся 24 февраля.

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