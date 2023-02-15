Ярославская полиция задержала водителя после погони со стрельбой

В Ярославской области сотрудники ГИБДД задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Для задержания полиция была вынуждена применить табельное оружие. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Инцидент произошел около 22 часов вечера 8 февраля . Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль у деревни Чурилково, но водитель проигнорировал требования и увеличил скорость, чтобы скрыться. При погоне автоинспектор, неоднократно попросив остановиться по громкоговорителю и сделав предупредительный выстрел, открыл прицельный огонь по колесам автомобиля. Машина остановилась. В полиции отметили, что 35-летний водитель автомобиля в ходе погони грубо нарушал ПДД, чем создавал угрозу жизни и здоровью окружающих.

«Полицейские задержали водителя и провели процедуру освидетельствования на месте. Прибор показал результат 0,86 мг/л. В отношении мужчины составлено семь административных протоколов, в том числе за невыполнение требования об остановке транспортного средства, проезд на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Лихач отстранен от управления транспортным средством, автомобиль помещен на специализированную стоянку»,— говорится в сообщении УМВД.

Алла Чижова