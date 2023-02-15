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Свердловский Роспотребнадзор в 2022 году изъял из оборота 3,6 тонн из 51,9 тонн проверенной мясной продукции

Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области за 2022 год проверили 51,9 тонн мясной продукции, из которой 3,6 тонн были изъяты их оборота, сообщила пресс-служба ведомства. «Мясная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов по показателям качества, по причине нарушений правил маркировки, по причине отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, по причине фальсификации»,— говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, особо часто подделке подвергаются колбасные изделия и мясные консервы.

Несоблюдение требований к мясной продукции было выявлено в 75 (или 26%) из 289 объектов, где проходила проверка. Владельцы хозяйствующих субъектов оштрафованы на общую сумму 841 тыс. руб.

В июле прошлого года Роспотребнадзор забраковал 1,9 тонн (19%) из 10 тонн проверенной мясной продукции. Тогда служба выявила нарушения в 69 из 287 объектов, реализующих мясную продукцию.

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Василий Алексеев

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