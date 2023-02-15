Жителя Динского района осудили на 17 лет за изнасилование девочки-подростка

Динской районный суд назначил местному жителю 17 лет исправительной колонии особого режима за преступления против половой неприкосновенности 13-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, девочка являлась соседкой 36-летнего жителя станицы Новотитаровской. В октябре 2020 года он неоднократно совершал развратные действия в ее отношении. В январе 2021 года мужчина изнасиловал девочку и, угрожая ей убийством, запретил рассказывать о произошедшем родным. О случившемся она рассказала родителям только в октябре 2021 года, после чего они обратились в правоохранительные органы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. На период расследования его заключили под стражу, а позже продлили арест на период рассмотрения дела судом. По совокупности преступлений суд назначил мужчине 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также ограничение свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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