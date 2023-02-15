Пользователи провайдера «Дом.ру» жалуются на сбой в работе оператора

Абоненты телеком-оператора «Дом.ру» (входит в «ЭР-Телеком Холдинг») массово сообщают о неполадках в работе сервиса. Согласно комментариям пользователей в официальной группе провайдера в социальной сети «ВКонтакте», сбои происходили с 14:57 12 февраля в разных регионах и в столице России.

По данным сайта «Хабр», неполадки в сети «ЭР-Телекома» могут быть связаны с нарушением безопасности роутеров компании. В то же время украинская хакерская группировка IT Army of Ukraine в своем Telegram-канале взяла ответственность за сбои в работе интернет-провайдера на себя.

Однако «Дом.ру», отвечая на комментарии во «ВКонтакте», утверждает: «Никаких взломов не было. К сожалению, аварии чаще бывают механические». В «ЭР-Телекоме» от комментариев отказались.

Вадим Красников